Töffunfall fordert zwei Verletzte

Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden ist ein 18-jähriger Töfffahrer am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr als letzter dreier Töfffahrer von St. Luzisteig in Richtung Balzers unterwegs gewesen, als ein 20-jähriger Töfffahrer gleichzeitig aus der Gegenrichtung von Balzers in Richtung St. Luzisteig fuhr.

In der lang gezogenen Kurve bei der Örtlichkeit Pradwisa kam zur Kollision zwischen den beiden. Der 18-jährige Fahrer blieb mit seiner Maschine auf der Fahrbahn liegen, während der 20-jährige in Richtung St. Luzisteig fahrende Lenker ins rechtsseitige Wiesland geschleudert wurde. Beide Töfffahrer wurden verletzt und mit zwei Ambulanzen ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt.

An beiden Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden und sie wurden durch den Abschleppdienst geborgen. Die Luzisteigstrasse musste während der Unfallaufnahme während rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei klärt den genauen Unfallhergang ab. (paa)