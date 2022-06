Töfflifahrer flieht in Trimmis vor der Polizei

Ein 18-Jähriger fuhr am Donnerstag um 15.45 Uhr auf der Deutschen Strasse mit seinem Töffli in Richtung Zizers auf eine signalisierte Kontrollstelle der Kantonspolizei Graubünden zu. Dabei missachtete er ein Haltezeichen eines Polizisten, fuhr knapp an diesem vorbei und geriet links ins Wiesland, wie die Polizei mitteilt. Anschliessend setzte er seine Fahrt in Richtung Zizers fort und beschleunigte. Die Polizeipatrouille folgte dem jungen Mann, welcher nach einigen hundert Metern sein Töffli stehen liess und über einen Wildschutzzaun flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuss, auf demselben Weg wie der Geflüchtete, konnte er im halbhohen Wiesland aufgegriffen werden.

Das Töffli hatte diverse technische Änderungen

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurden diverse technische Änderungen festgestellt, wie die Kantonspolizei schreibt. Insbesondere sei ein sogenannter Rennsatz verbaut worden. Gemäss ersten Erkenntnissen erreicht das Töffli eine Geschwindigkeit von über 90 km/h, gesetzlich erlaubt wären 30 km/h. Die Kantonspolizei Graubünden bringt den Mann zur Anzeige. (red)