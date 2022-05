Töfffahrer wird über Leitplanke geschleudert

Am Montagabend um 18.35 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Töff auf der Hauptstrasse von Lenzerheide in Richtung Lantsch/Lenz unterwegs. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden kollidierte der Töff in einer Linkskurve mit der Leitplanke. Der Mann wurde über die Leitplanke geschleudert und blieb gut drei Meter weiter unten auf einer Böschung liegen.

Ein Autofahrer entdeckte den Verunfallten und benachrichtigte die Rettungskräfte. Eine örtliche Notärztin, ihre Assistentin, ein Team der Rettung Mittelbünden und eine Rega-Crew betreuten den schwer verletzten Töfffahrer. Er musste mit einer Winde geborgen und ins Kantonsspital nach Chur geflogen werden, wie es abschliessend heisst. (red)