Töfffahrer verunfallt bei Überholmanöver

Ein 64-jähriger Töfffahrer war am Karfreitag um 12.15 Uhr auf der Deutschen Strasse in Chur in Richtung Kreisverkehrsplatz Masanserstrasse/Deutsche Strasse unterwegs. Um eine Autokolonne zu überholen, fuhr er auf die Gegenfahrbahn, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt.

Bei dem Überholmanöver verlor er die Herrschaft über seinen Töff und stürzte auf die rechte Seite. Er verletzte sich am Gesicht und am Kopf. Wie schwer, ist laut Stadtpolizei nicht bekannt. Er wurde von der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht. (red)