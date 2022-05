Töfffahrer verletzt sich bei Sturz mittelschwer

Ein 44-jähriger Mann fuhr am Donnerstag, gegen 16 Uhr, vom Ofenpass kommend mit seinem Töff in Richtung Zernez. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und stürzte in einer Linkskurve in einer Galerie. Der Mann habe daraufhin für einen Moment das Bewusstsein verloren.

Drittpersonen leisteten sofort Erste Hilfe, wie die Kantonspolizei weiter schreibt Ein Ambulanzteam der Rettung Unterengadin habe notfallmedizinische Massnahmen beim Mittelschwerverletzten durchgeführt, bevor dieser mit der Rega ins Spital nach Samedan geflogen worden sei. (red)