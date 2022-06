Töfffahrer verletzt sich bei Kollision mit Leitbake

Ein 44-jähriger Mann fuhr am Mittwoch um 11.30 Uhr mit dem Töff auf der Autostrasse A13 von Splügen in Richtung Hinterrhein. Nach Medels kollidierte er mit einer Leitbake, die auf der doppelten Sicherheitslinie angebracht war, und stürzte. Dabei zog er sich Schürfwunden und Prellungen zu, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Sein Töff rutschte dabei rund hundert Meter auf der Gegenfahrspur, bevor es zum Stillstand kam. Ein Ambulanzteam der Rettung Mittelbünden versorgte den Mann medizinisch und transportierte ihn ins Spital nach Thusis. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang. (red)