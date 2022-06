Töfffahrer touchiert Verkehrspfosten und stürzt

Gegen 16.40 Uhr am Donnerstag verunfallte ein Töfffahrer in Chur. Gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur war der 66-Jährige über die Loëstrasse in Richtung Quaderstrasse unterwegs. Auf der Höhe eines Fussgängerstreifens touchierte er den Inselschutzpfosten und stürzte zu Boden.

Er verletzte sich am Arm und am Gesicht, wie es heisst. Die Rettung Chur habe ihn ins Kantonsspital Graubünden gebracht. Der Töff und der Verkehrspfosten wurden beschädigt. (red)