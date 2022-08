Töfffahrer kollidiert mit Leitplanke und muss ins Spital gebracht werden

Eine Töffgruppe war am Donnerstag kurz nach 15.30 Uhr auf der Südseite des Flüelapass vom Flüelahospiz in Richtung Susch unterwegs. Bei Jenna verlor einer von ihnen auf der nassen Strasse in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Töff. Der 28-Jährige kollidierte mit der Leitplanke auf der rechten Seite, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Ein Notarzt aus Scuol und ein Ambulanzteam aus Zernez versorgten den Verunfallten. Dieser hatte sich Frakturen an beiden Beinen zugezogen, wie es heisst. Die Rega flog ihn ins Spital nach Innsbruck.