Töfffahrer kollidiert mit Auto und verletzt sich

Ein 17-jähriger Motorradfahrer fuhr am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr über die Loëstrasse in Richtung Quaderstrasse. Gleichzeitig fuhr ein schwarzer Mercedes-Benz in die entgegenkommende Richtung, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. Auf der Höhe der Tiefgarageneinfahrt des Kantonsspitals Graubünden überholte der Mercedes-Benz eine Frau mit einem Lastenfahrrad mit zwei Kindern an Bord, weshalb der Töfffahrer ausweichen musste. Dabei kollidierte er mit einem auf dem Trottoir stehenden Auto.

Die Stadtpolizei Chur sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 081 254 53 00 zu melden.