Töfffahrer kollidiert mit Auto und verletzt sich

Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr von der Zeughausstrasse in die Luzisteigstrasse Richtung Landquart eingebogen. Dabei kollidierte er mit einem 46-jährigen Töfffahrer. Dieser fuhr zur selben Zeit von Landquart über die Luzisteigstrasse in Richtung Maienfeld.

Wie die Kantonsspolizei Graubünden mitteilte, verletzte sich der Töfffahrer dabei leicht. Die Ambulanz brachte ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Wie es zum Unfall gekommen ist, klärt die Kantonsspolizei Graubünden nun ab. (red)