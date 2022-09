Töfffahrer knallt in abbiegendes Auto

Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Töff am Sonntag, kurz vor 16 Uhr, auf der Albulastrasse von Bergün talwärts in Richtung Filisur. Bei der Abzweigung Bellaluna bog eine vor ihm fahrende 70-jährige Autofahrerin nach links ab. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, überholte der Töfffahrer in diesem Moment und stiess deshalb mit der linken Seite des abbiegenden Autos zusammen.

Bei der Kollision und dem anschliessenden Sturz auf die Strasse zog er sich Brüche an einem Bein zu, wie es weiter heisst. Die Autofahrerin sowie Drittpersonen leisteten Erste Hilfe. Ein Ambulanzteam der Rettung Mittelbünden nahm die weitere medizinische Versorgung vor und transportierte den Verletzten ins Spital nach Thusis. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab. (red)