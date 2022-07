Töfffahrer gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Leitplanke

In Sumvitg ist es am Sonntagmittag auf der Oberalpstrasse zu einem Töffunfall gekommen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Ein Töfffahrer war mit seinem Töff in einer Vierergruppe an zweite Stelle auf der Hauptstrasse von Ilanz in Richtung Dienstis/Mustér unterwegs. Auf einer langen Gerade vor Sumvitg geriet er über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der talseitigen Leitplanke.