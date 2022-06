Töff und Auto kollidieren auf Malixerstrasse

Gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur fuhr am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine Töfffahrerin über die Malixerstrasse abwärts in Richtung Chur. Zur gleichen Zeit fuhr eine Autofahrerin über die Malixerstrasse aufwärts und bog nach links in den Hirschbühlweg ab. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden.

Laut der Churer Stadtpolizei wurde die Töfffahrerin mit unbestimmten Verletzungen durch die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt. Am Töff entstand erheblicher Sachschaden und er musste abgeschleppt werden.