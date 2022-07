Töff rutscht in entgegenkommendes Auto

Am Samstag gegen 14.10 Uhr ist eine 54-jährige Töfffahrerin als Letzte einer Gruppe von Maloja herkommend über die Kantonsstrasse H3 in Richtung Silvaplana gefahren. Höhe Plaun de Lej kam die Töfffahrerin in einer leichten Linkskurve aus noch nicht geklärten Gründen zu Fall und rutschte folglich auf den linken Fahrbahnstreifen in ein korrekt entgegenkommendes Auto.