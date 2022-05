Töff fährt auf Auto auf

Auf der Landstrasse in Netstal kam es am Freitag um 15.35 Uhr zu einer Auffahrkollision zwischen einem Töff und einem Auto. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Töff in Richtung Glarus und bemerkte zu spät, dass das vor ihm fahrende Auto angehalten hatte. Es kam zur Kollision.

Beim Unfall wurde niemand verletzt, wie es weiter heisst. Am Töff und am Auto entstand Sachschaden. (red)