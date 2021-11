Tödlicher Unfall: Mann stürzt mit Pneulader ins Tobel

In Duvin ereignete sich am Mittwoch ein schwerer Unfall, bei dem ein 61-jähriger Mann verstarb. Die Kantonspolizei Graubünden erhielt kurz nach 18.15 Uhr die Meldung, dass auf der Alpstrasse bei der Örtlichkeit Sum la Val in Duvin der Bündnerzaun durchbrochen sei, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Spuren hätten darauf hingedeutet, dass ein Fahrzeug ins Tobel gestürzt sei.

Der Mann, der die Polizei informiert hatte, befürchtete, dass seinem Vater etwas zugestossen sein könnte. Dieser war mit einem Pneulader unterwegs und wurde seit dem Morgen vermisst. Tatsächlich entdeckten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Ilanz gegen 19.30 Uhr seine Maschine im Tobel. Kurz darauf fanden sie auch den Leichnam des Vermissten.

Gegen 20 Uhr bargen die Einsatzkräfte den Verunglückten mit einer Winde. Erst später konnte dann auch der rund fünf Tonnen schwere Pneulader geborgen werden.

120-Meter-Sturz

Laut der Kantonspolizei Graubünden muss der 61-jährige Mann nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwochvormittag mit dem Pneulader von der steilen und schneebedeckten Alpstrasse abgekommen sein. Das Fahrzeug durchbrach den Bündnerzaun und stürzte rund 120 Meter ins Tobel. Der Mann wurde dabei aus der Kabine geschleudert und tödlich verletzt.

Die Kantonspolizei Graubünden klärt ab, wie genau es zum Unfall kam. (so)