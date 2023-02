Fussgängerin angefahren und schwer verletzt

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, ist es am Samstagvormittag auf der Neudorfstrasse in Thusis zu einem Unfall gekommen. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr eine 52-jährige Autofahrerin in Richtung Dorfausgang. Aus noch unbekannten Gründen kam die Autofahrerin rechtsseitig von der Fahrbahn ab und erfasste eine 23-jährige Frau. Diese befand sich auf einem Parkplatz. Anschliessend geriet das Auto auf der Nollabrücke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mehrmals mit einer Leitplanke, bis das Auto zum Stillstand kam.

Ein Team der Rettung Mittelbünden leitete vor Ort erste medizinische Massnahmen ein und forderte aufgrund der schweren Verletzung der Fussgängerin einen Rettungshubschrauber der AP3-Luftrettung an, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. Die 23-jährige Frau wurde in das Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt zusammen mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang ab. (red)