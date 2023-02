Parkiertes Auto fängt Feuer in Vella

Am Sonntag bemerkte ein Anwohner in Vella kurz nach 11 Uhr, dass Rauch aus einem am Strassenrand parkierten Auto hervorstiess. Als die Rauchentwicklung stärker wurde und der Motor in Flammen stand, alarmierte er die Feuerwehr Lumnezia, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Das Team der Feuerwehr rückte direkt aus und löschte den Brand.

Die ersten Untersuchungen hätten ergeben, dass ein technischer Defekt des Autos die Brandursache gewesen sei, so die Kantonspolizei. (red)