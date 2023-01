Grosser Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Arosastrasse

Eine 34-jährige Autofahrerin fuhr auf der Arosastrasse von Castiel kommend in Richtung Maladers. Auf der Gegenspur kam ihr ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Auto mit Anhänger entgegen. Bei der Örtlichkeit Cholplatz streiften sich die beiden Fahrzeuge, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt.

Eine 52-jährige Frau, die hinter dem 19-Jährigen in Richtung Arosa fuhr, bremste wegen der Kollision. Dabei fuhr ihr ein 75-jähriger Autofahrer auf. Dieser klagte an der Unfallstelle über Brustschmerzen und suchte seinen Hausarzt auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken und das Auto des 75-Jährigen erlitt einen Totalschaden. (red)