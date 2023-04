Nach Blocksturz: Calancastrasse in Castaneda wieder befahrbar

Am Freitag löste sich kurz vor 7 Uhr rund 150 Meter über der Calancastrasse nach den starken nächtlichen Niederschlägen eine Rutschung. Dabei rutschten rund 50 Kubikmeter Gehängeschutt talwärts ab, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Das Rutschmaterial lagerte sich rasch wieder ab. Einzelne grosse Blöcke rollten allerdings weiter und erreichten die Calancastrasse, im Abschnitt zwischen der Ponte ad arco sulla Calancasca und Molina. Ein abgesplitterter Stein traf dabei die Motorhaube eines Autos. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte die Fahrt selbstständig fortsetzen. Am Auto entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 1000 Franken. An der Strasse entstand ein geringer Schaden am Belag.