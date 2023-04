Zwei Verletzte bei Frontalkollision in Zernez

In Zernez kam es am Donnerstagvormittag in der Galerie Ova dal sagl zu einem Unfall. Kurz vor 11.15 Uhr geriet ein 25-jähriger Autofahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, kollidierte er mit einem Auto, in dem ein 51-jähriger Fahrer und seine 20-jährige Tochter sassen. Der 51-Jährige und die 20-Jährige wurden verletzt. Die Ambulanz des Ambulanzstützpunktes Zernez brachte sie ins Spital nach Scuol.

Beide Autos wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während den Bergungsarbeiten und der Tatbestandsaufnahme war die Strasse für kurze Zeit gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. (red)