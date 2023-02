Stall brennt in Cazis komplett nieder

Am Sonntagvormittag gegen 10.40 Uhr ging der Alarm über einen brennenden Stall in Cazis bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Stall bereits in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr Cazis, der Feuerwehrstützpunkt Thusis und die Feuerwehr Domleschg seien zusammen mit rund 70 Angehörigen sowie vier Angehörige der Feuerwehr Ems-Chemie AG im Einsatz gewesen.

Diese konnten den Brand unter Kontrolle bringen und dadurch wurde ein Übergreifen auf das Wohnhaus und den Wald verhindert. Wie es weiter heisst, wurden ein Container, welcher hinter dem Stall stand, sowie zwei angrenzende Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Die Swiss Helicopter unterstütze bei den Löscharbeiten mit einem Helikopter. Die Italienische Strasse musste während den Löscharbeiten für knapp fünf Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (red)