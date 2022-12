Autofahrer verstirbt nach Unfall

In der Nacht auf Montag, kurz nach 0.20 Uhr, meldete eine Drittperson ein brennendes Fahrzeug nahe der Örtlichkeit Freihof. Die Einsatzkräfte der Strassenrettung Thusis sowie der Feuerwehren Sils und Cazis stiessen auf ein brennendes Auto sowie einen Mann unterhalb diesem, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Sie nahmen die ersten notfallmedizinischen Massnahmen vor, ein dazu stossendes Team der Rettung Mittelbünden führte diese weiter. Der Mann verstarb noch vor Ort. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der 35-jährige Mann alleine von Tiefencastel her in Richtung Sils i.D. Kurz nach der Örtlichkeit Freihof kam sein Auto rechts von der Strasse ab und prallte in eine Betonstütze sowie einen Baum.

Zeugen gesucht

Mitglieder der Drohnengruppe der Kantonspolizei Graubünden suchten das Umfeld auf allfällige mitgefahrene Personen ab. Die Unfallstelle war bis 04.30 Uhr gesperrt. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden hat die Kantonspolizei die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Personen, die dazu oder zur Fahrweise des beteiligten schwarzen Audi S5 Angaben machen können, melden sich bitte beim Verkehrsstützpunkt Mitte unter der Telefonnummer 081 632 54 54.