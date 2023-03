Besonders Einbrecher und Vandalinnen beschäftigen die Kantonspolizei Glarus 2022

Insgesamt stellt Gubser in der Kriminalstatistik keine grossen Ausreisser fest. 1697 Straftaten wurden im Glarnerland registriert, was 36 weniger als im Vorjahr sind. Einzig die Einbrüche stellen eine Ausnahme dar: Diese stiegen im vergangenen Jahr markant an. 101 Einbruchdiebstähle hat es gegeben, was 43 mehr als im Vorjahr sind. Die Polizistinnen und Polizisten konnten aber mehrere Täter ermitteln. Die Einschleichdiebstähle bewegen sich mit 22 Delikten im durchschnittlichen Rahmen. Im Unterschied zum Einbruch wendet die Täterschaft beim Einschleichdiebstahl keine Gewalt an, weil beispielsweise ein Fenster offen steht.