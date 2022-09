Senior verletzt sich bei Töffunfall schwer

Ein 77-jähriger Töfffahrer fuhr am Montag um 20.50 Uhr auf der Lukmanierstrasse von Disentis kommend bergwärts in Richtung Passhöhe, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. In einer Linkskurve bei der Örtlichkeit Stgegia kollidierte er mit der rechtsseitigen Leitplanke und zog sich am rechten Bein eine schwere Verletzung zu.

Eine Rega-Crew führte vor Ort die notfallmedizinischen Massnahmen durch und flog den Verletzten ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um einen Selbstunfall.