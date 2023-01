Armeefahrzeug mit 13 Insassen rutscht Böschung hinunter

Ein Mannschaftsfahrzeug der Schweizer Armee war im Rahmen eines Einsatzes am Weltwirtschaftsforum am Sonntag in Davos Glaris unterwegs. Es kam dann jedoch zu einem Unfall. Wie Urs Müller, Leiter Einsatzkommunikation der Schweizer Armee am WEF, auf Anfrage bestätigt, ist das Fahrzeug, ein sogenannter Mowag Duro, von der schneebedeckten Strasse abgekommen und auf die Seite gekippt.