Lenzerheide: Alkoholisierter Autofahrer bleibt in Gebüsch stecken

Ein 25-jähriger Autofahrer fuhr kurz vor 22.30 Uhr von der Talstation Rothorn kommend über die Verbindungsstrasse Dieschen Sot in Richtung Sportzentrum Dieschen. In einer Linkskurve kam das Auto rechts über den Strassenrand hinaus, durchbrach eine Schneemade und blieb im Gebüsch stecken. Die ausgerückte Patrouille stufte den Autofahrer als fahrunfähig ein, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. In einer örtlichen Arztpraxis wurde er medizinisch betreut und ihm eine Blut- und Urinprobe abgenommen. Das beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (red)