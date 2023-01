Autofahrer prallt in Untervaz in einen Baum

Ein 27-jähriger Autofahrer fuhr kurz nach 19 Uhr von Untervaz über die Verbindungsstrasse in Richtung Autobahnanschluss Zizers. Dabei kam er rechts von der Strasse ab, durchbrach einen Holzzaun und kollidierte mit einem Baum. Der Mann verletzte sich an der Hand, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Ein Ambulanzteam der Rettung Chur brachte den Autofahrer ins Kantonsspital Graubünden. Wieso der 27-Jährige von der Strasse abkam, ist momentan noch unklar. (red)