Auto überschlägt sich in Masein

Ein 21-Jähriger fuhr am Dienstag kurz vor 12 Uhr in Begleitung eines Kollegen von Flerden kommend über die Heinzenbergstrasse in Richtung Thusis. Bei der Örtlichkeit Lochmühle in Masein verlor der Mann ausgangs einer Linkskurve die Herrschaft über sein Auto und geriet rechts neben die Fahrbahn. Dort prallte das Fahrzeug in einen Baumstrunk, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.