Schwer verletzt: Mann auf Fussgängerstreifen angefahren

Ein 86-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstag um 17 Uhr in Samedan die Via Retica hoch, um nach links in Richtung Post abzubiegen. Im Bereich des Fussgängerstreifens vor der Verzweigung mit der Via Quadratscha erfasste sein Auto einen 70-jährigen Mann. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, stürzte der Mann zu Boden und blieb mit schweren Verletzungen liegen.

Nach der durchgeführten notfallmedizinischen Versorgung durch ein Ambulanzteam der Rettung Oberengadin und durch eine Rega-Crew wurde der Mann ins Kantonsspital nach St. Gallen geflogen.

Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, heisst es weiter. Entsprechende Meldungen können beim Polizeistützpunkt Oberengadin/Bergell unter der Nummer 081 257 76 80 gemacht werden. (so)