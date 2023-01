Auffahrkollision bei Autobahn in Zizers

Eine 37-jährige Autolenkerin fuhr am Donnerstag um 1.20 Uhr in Begleitung von vier Kolleginnen auf der Südspur der schneefreien Autobahn A13 von Landquart in Richtung Chur. Wie die Bündner Polizei schreibt, fuhr sie gemäss ersten Erkenntnissen nach dem Rastplatz Apfelwuhr langsam auf der Normalspur. An ihrem Auto war vorne rechts eine Schneekette montiert, die Kette vorne links hatte sie während der Fahrt verloren. Hinter der Frau folgte ein 45-Jähriger, welcher einen Lieferwagen mit Anhänger lenkte. In der Folge kollidierte der Lieferwagen frontal mit dem Heck des vorausfahrenden Autos, worauf sich der Anhänger entkoppelte und quer über beide Fahrspuren zum Stillstand kam, wie es weiter heisst. Der Lieferwagenlenker wurde für medizinische Abklärungen ins Kantonsspital Graubünden transportiert. Am Lieferwagen sowie am Auto entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab. (red)