Schneebedeckte Strassen führen zu zahlreichen Unfällen

Die Kantonspolizei Graubünden meldet heute gleich mehrere Verkehrsunfälle:

Am Mittwochvormittag, um 10.40 Uhr, rutschte in Pian San Giacomo ein 42-jähriger Autolenker mit seinem Auto in einer Rechtskurve beim Parkplatz Ghiffa über die Gegenfahrspur. Das mit Sommerreifen ausgerüstete Auto überschlug sich an einem Erdwall und kam auf dem Dach liegend bei dem Parkplatz zum Stillstand.

Knapp eine Stunde später fuhr ein 56-jähriger Italiener mit seinem Anhängerzug auf der Nationalstrasse von Tiefencastel bergwärts in Richtung Cunter. In einer langgezogenen Rechtskurve rutschte der Anhänger nach links und kollidierte mit einem Auto aus der Gegenrichtung. An diesem Auto entstand ein Sachschaden von knapp zehntausend Franken. Der Chauffeur gab an, die Kollision nicht bemerkt zu haben und fuhr weiter.

Um die Mittagszeit, 12.15 Uhr gab es in Küblis ein weiterer Unfall. Ein 19-jähriger Autofahrer kam von Küblis her bergwärts in Richtung Saas. Das Auto rutschte nach rechts, fuhr auf eine Leitplanke und überschlug sich auf das Dach.

Während des Nachmittags wurden der Kantonspolizei Graubünden weitere sechs Verkehrsunfälle auf schneebedeckten Strassen sowie zahlreiche Verkehrsbehinderungen gemeldet, wie sie schreibt. (so)