Schneebedeckte Fahrbahn führt zu einem Verkehrsunfall

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, war ein 49-jähriger Autofahrer gegen 15.40 Uhr von Arosa kommend über die Schanfiggerstrasse talwärts in Richtung Chur unterwegs. In einer Rechtskurve bei der Örtlichkeit Egg in Langwies rutschte der Lenker auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links und kollidierte mit einer 43-Jährigen. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die total beschädigten Fahrzeuge mussten aufgeladen und abtransportiert werden. Die Unfallursache wird derzeit von der Kantonspolizei Graubünden abgeklärt. (so)