Schneelawine in Samnaun verletzt Skifahrerin tödlich

Gegen 13 Uhr am Samstagmittag waren zwei Skifahrerinnen im Skigebiet Samnaun unterwegs auf dem sogenannten Ziehweg. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, löste sich oberhalb des Weges eine Nassschneelawine. Die Lawine löste sich oberhalb eines Weges im Bereich Prai Lunga, welcher derzeit lediglich als Zugangsweg für Pistenmaschinen dient.

Beide Frauen versuchten laut der Mitteilung, der Lawine auszuweichen. Sie wurden erfasst und 40 Meter ins Tal gerissen. Eine der Skifahrerinnen wurde teilweise verschüttet, eine vollständig. Die teilverschüttete Person konnte durch die avisierten Rettungskräfte schnell geborgen und in das Spital Zams in Österreich geflogen werden. Die vollständig verschüttete Frau hingegen konnte erst etwas später durch einen Suchhund geortet und durch Retter geborgen werden. Die geborgene zweite Skifahrerin wurde unter Reanimation in das Spital St. Gallen überführt, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Laut der Kantonspolizei standen zahlreiche Alpin- und Luftrettungsorganisationen aus der Schweiz und Österreich im Einsatz. Die Kantonspolizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden die Ermittlungen zu diesem Lawinenunfall aufgenommen. (red)