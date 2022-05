Rollerfahrer verletzt sich bei Sturz

Ein 51-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 19.40 Uhr mit einem Roller von San Carlo über eine Nebenstrasse in Richtung der Örtlichkeit Angeli Custodi, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr er linksseitig an den Strassenrand und stürzte. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit einer Ambulanz ins Spital nach Samedan gebracht. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (red)