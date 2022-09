Roller mit Lieferwagen kollidiert

Ein Rollerfahrer fuhr am Mittwochabend um 18.55 Uhr von der Grabenstrasse in Chur herkommend über die Engadinstrasse in den Kreisel. Er beabsichtigte, diesen in Richtung Gürtelstrasse zu verlassen, wie die Churer Stadtpolizei mitteilt. Zeitgleich fuhr ein Lieferwagenfahrer mit der gleichen Absicht vom Bahnhof herkommend in den Kreisel. Dabei kollidierten der Lieferwagen und der sich bereits im Kreisel befindende Roller. Der Rollerfahrer stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Er begab sich selbständig zur Untersuchung ins Kantonsspital Graubünden. (red)