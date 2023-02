Velofahrer im Kreisel angefahren

Ein 50-jähriger Autofahrer fuhr über die Ringstrasse in Richtung Kasernenstrasse. Als er in den Kreisel einfuhr, kollidierte er mit einem von links kommenden 17-jährigen Velofahrer, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt. Beim Sturz wurde der Velolenker leicht verletzt. Er suchte anschliessend selbständig das Kantonsspital Graubünden auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt. (red)