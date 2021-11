Räumungsfeuer gerät ausser Kontrolle

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, ging am Samstagvormittag um 10.16 Uhr bei der Einsatzleitzentrale die Meldung ein, dass auf Gemeindegebiet Schiers, im Bereich vom Grüscher Älpli, ein bewilligtes Räumungsfeuer durch aufkommenden Wind ausser Kontrolle geraten sei. Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Vorderprättigau stellten vor Ort fest, dass dieser Brand in unwegsamen Gelände ausgebrochen war. Zur Bekämpfung des Feuers war auch ein Helikopter im Einsatz. Somit gelang es der Feuerwehr dieses Feuer wieder unter Kontrolle zu bringen und schlussendlich zu löschen. Eine Fläche von ungefähr einer Hektare wurde beschädigt. Es gab keine verletzten Personen. Im Einsatz standen zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Vorderprättigau, ein Swiss Helikopter sowie die Kantonspolizei Graubünden. Die genaue Brandursache wird durch die Polizei abgeklärt. (so)