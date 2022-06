Quad kommt von steilem Gelände ab

Zwei Arbeiter waren am Dienstag im Gebiet Stätzer Täli in Valbella mit Elektroarbeiten an Sesselliftmasten beschäftigt, wie die Kantonspolizei mitteilt. Zu den Masten seien die beiden Männer, ein 39-Jähriger und ein 21-Jähriger, mit einem Quad gelangt. Auf der Fahrt zu einem Masten habe sich kurz nach 10 Uhr das Kleinfahrzeug rückwärts den Hang hinunter überschlagen.