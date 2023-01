Unfall in Sagogn wegen schneebedeckter Fahrbahn

Eine 31-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch nach 23 Uhr in Begleitung einer Frau und eines Mannes von Laax kommend über die Oberalpstrasse in Richtung Ilanz gefahren. Am Anfang einer langgezogenen Rechtskurve verlor sie auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihre Limousine und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem in Richtung Laax fahrenden 79-jährigen Autofahrer.

Wie aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag hervorgeht, verletzte sich die Beifahrerin der Frau durch die Kollision leicht und musste mit dem Rettungsdienst Surselva ins Spital Ilanz überführt werden. Die Autofahrerin wurde als fahrunfähig eingestuft und die durchgeführte Atemalkoholprobe fiel positiv aus. Der ausländische Führerausweis wurde ihr aberkannt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. (ivk)