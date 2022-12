Mehrere Personen nach Unfall in Landquart verletzt

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 19 Uhr. Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr in Begleitung von mehreren Personen von der Tankstelle Ganda auf die N28, um weiter in Richtung Landquart zu gelangen. Dabei kam es im Bereich dieser Einmündung zur Kollision zwischen ihrem Auto und einem anderen Auto, welches von Grüsch kommend von einem 57-Jährigen gelenkt wurde.



Die Rettung Chur transportierte eine Beifahrerin ins Kantonsspital, wie die Kantonspolizei schreibt. Insgesamt begaben sich fünf Personen ins Spital zur Kontrolle. Im Einsatz standen auch die Feuerwehr Landquart mit 15 Einsatzkräften sowie die Pikettgarage, welche die Fahrzeuge geborgen hatte. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt. (red)