Polizei rekonstruiert möglichen Unfallhergang mit 3D-Scanner

Alles braucht Zeit

Die Strasse und die Bahnstrecke waren nach dem Unfall mehrere Stunden lang in beide Richtungen gesperrt. Eine Massnahme, die laut Mediensprecher Walser in einem solchen Moment notwendig sei. Zuerst kommt die Polizei als Einsatzkraft an den Unfallort, um sich einen Überblick zu schaffen. «Das war schwierig: Drei Personen mussten reanimiert werden und es gab zwei total beschädigte Motorräder», so Walser. Doch nicht nur die Polizei brauchte Zeit, auch die Rettungskräfte wie die Ambulanz und die Rega kamen hinzu. Walser zählt weiter auf: «Das Tiefbauamt wurde ebenfalls aufgeboten, da die Strasse gereinigt werden musste.» Je nach Lage werden bei Unfällen auch der Abschleppdienst und die Feuerwehr aufgeboten, was alles Zeit braucht.