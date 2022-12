Unfall in Dardin: Auto rutscht geradeaus in Leitplanke

Zum Unfall kam es gegen 13.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Eine 53-jährige Autofahrerin fuhr in Begleitung einer Mitfahrerin von Brigels talwärts in Richtung Dardin. Bei der Örtlichkeit Valaus Su rutschte ihr Auto geradeaus in einer Linkskurve in die rechtsseitige Leitplanke.