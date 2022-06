Polizei entdeckt Indoor-Hanfplantage in Chur

In einem Mehrfamilienhaus in Chur betrieb ein 39-jähriger Mann seit einem halben Jahr in einem Hobbyraum eine Indoor-Hanfplantage. Laut der Kantonspolizei Graubünden konnte sie in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Graubünden die Plantage Anfang Juni ausheben.

Insgesamt 111 Cannabispflanzen seien sichergestellt und vernichtet worden, heisst es. Der Betreiber der Anlage wird wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz verzeigt. (red)