Polizei blitzt Porschefahrer mit 79 km/h zu viel

Am Sonntag hat die Kantonspolizei Graubünden auf den Hauptstrassen in Celerina und Alvaschein die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge gemessen. Laut einer Mitteilung kontrollierte sie unter anderem einen 21-Jährigen, der von Celerina in Richtung St. Moritz unterwegs war – und das viel zu schnell. Sein ausgeliehenes Auto wurde vom Messgerät mit netto 159 km/h erfasst, an einer Stelle, wo ausserorts die Höchstgeschwindigkeit 80 km/h gilt.

Die Kantonspolizei hielt den Mann an und nahm ihm den Führerausweis ab. Er gilt als Raser und wird an die Strafbehörden verzeigt.

Als «Raser» gilt, wer die zulässige Geschwindigkeit wie folgt überschreitet:

- um mindestens 40 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h beträgt

- um mindestens 50 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 50 km/h beträgt

- um mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 80 km/h beträgt

- um mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt

Auch zwei Kollegen des Mannes wurden mit ausgeliehenen Fahrzeugen vom Messgerät erfasst. Einer der beiden fuhr mit netto 123 km/h.

Führerschein weg

In Alvaschein waren am Sonntagnachmittag auf der Hauptstrasse insgesamt sechs Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell unterwegs. Am schnellsten fuhr ein 43-Jähriger, der mit 119 km/h anstatt den erlaubten 80 km/h gemessen wurde. Er musste ein Busse von gut 1300 Franken deponieren, wie es heisst. Die Kantonspolizei Graubünden aberkannte ausserdem seinen Führerschein. (so)