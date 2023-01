Mottbrand verursacht mehrere zehntausend Franken Schaden

Kurz nach 20 Uhr am Freitagabend ist einer Hausbewohnerin in Passugg Brandgeruch aufgefallen. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, wendete sich die Bewohnerin an die Kantonspolizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr Chur konnten ein Kaminrohr freilegen, welches als Brandherd des Mottbrandes ausgemacht werden konnte.

Das Haus, welches sich gerade im Umbau befindet, trägt einen Schaden von mehreren zehntausend Franken davon, wie die Kantonspolizei schreibt. Die Arbeiten vor Ort wurden von der Stadtpolizei Chur sowie einem Kaminfeger unterstützt. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)