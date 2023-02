31-Jähriger prallt mit Auto in Betonmauer und flüchtet zum Bahnhof Glarus

Eine zunächst unbekannte Lenkerschaft fuhr am Sonntagmorgen, um etwa 4 Uhr, mit einem Auto von Glarus in Richtung Norden. Das schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Bei der Verzweigung Bahnhofstrasse/Burgstrasse habe diese die Herrschaft über das Fahrzeug verloren, geradewegs eine Verkehrsinsel sowie das linksseitige Trottoir überquert und in eine Betonmauer geprallt. Hernach wurde der Wagen auf der Strasse abgestellt und die Lenkerschaft entfernte sich von der Unfallstelle. Wie es weiter heisst, konnte im Zuge der polizeilichen Fahndung der 31-jährige Lenker am Bahnhof Glarus ausfindig gemacht werden.

Nebst der Feststellung, dass dem Mann der Führerausweis bereits entzogen war, musste er sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen. Am Fahrzeug sowie der Betonmauer entstand Sachschaden. (red)