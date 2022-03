Ohne Fahrausweis einen Unfall gebaut

Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr am Montagvormittag über die Ringstrasse in Richtung Pulvermühlestrasse, wie die Stadtpolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Kurz nach dem Kreisel Ring- / Felsenaustrasse wollte ein Lieferwagen in die Ringstrasse einzbiegen. Es kam zu einem Zusammenstoss zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde dabei niemand. Das Auto musste abgeschleppt werden. Im Anschluss stellte sich heraus, dass der 18-Jährige über keinen gültigen Führerschein verfügt. (dje)