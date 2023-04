Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Seewis-Pardisla

Ein von einem 46-jährigen Autolenker gesteuerter Lieferwagen prallte in das Heck des Wagens einer Autofahrerin, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwochmorgen mitteilte. Der Lenker des Lieferwagens habe zuvor in eine Ausfahrt geschaut. Ein Teams des Rettungsteams Schiers nahm erste medizinische Massnahmen vor, die Autofahrerin wurde nach dem Vorfall zur ambulanten Behandlung ins Spital transportiert. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen bezifferte die Polizei auf rund 15'000 Franken, der genaue Unfallhergang ist bis anhin ungeklärt. (red)