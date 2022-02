Nach Verkehrsunfall: Krankenwagen rammt drei Autos

Am Donnerstagmorgen waren die Strassen im Kanton Graubünden teilweise eisglatt. Deshalb kam es laut der Kantonspolizei Graubünden zwischen 6 und 8 Uhr zu mehreren Verkehrsunfällen. So auch auf der Engadinerstrasse N27 sowie auf der Nordrampe der San Bernardino Route bei Crestawald in Sufers.

Auf der Engadinerstrasse zwischen Madulain und Zuoz kam es nach dem Unfall zu kuriosen Szenen: Ein Krankenwagen war unterwegs zur Unfallstelle. Auf dem Weg kam er ins Rutschen und prallte gegen drei andere Autos, wie das Video eines Leserreporter zeigt: